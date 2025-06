Un posto al sole | ora Michele si cala nel ruolo di Federica Sciarelli

In un affascinante colpo di scena, Michele si trasforma in Federica Sciarelli a Posillipo, immergendosi nel delicato mondo delle persone scomparse. Tra lamentele e determinazione, torna sulle tracce del giovane africano scomparso dai campi di Gagliotti, evidenziando come anche nelle storie più complicate, la speranza e il cuore siano i veri protagonisti. E mentre Gennaro si riavvicina a Elena, le emozioni di Un posto al sole si intrecciano, aprendo nuove strade di suspense e sentimenti.

Nel suo nuovo ruolo da Federica Sciarelli di Posillipo, Michele si mette alla ricerca degli scomparsi. E pur lamentandosi di averne migliaia sottomano e non sapere da dove cominciare, guarda caso ritorna sulle tracce proprio del ragazzo africano scomparso dai campi di Gagliotti. Mentre Gennaro si fa convincere da Roberto a non rinunciare alle inserzioni alla radio, e riparte alla carica con Elena. Che da buona figlia di Marina non disdegna le sue lusinghe. E per l’occasione fa anche pace con l’editore che l’aveva accusato di essersi venduto rinunciando all’inchiesta. Micaela invece è ormai prossima a essere assunta in radio al posto della gemella. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un posto al sole: ora Michele si cala nel ruolo di Federica Sciarelli

