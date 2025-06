Un Posto al Sole anticipazioni 18 giugno | Gennaro vuole il controllo completo dei Cantieri

Prepariamoci all'appuntamento di domani con Un Posto al Sole, la soap amata dagli italiani. Gennaro Gagliotti punta deciso al controllo totale dei cantieri, mentre Gagliotti si prepara a uscire dalla minoranza tra i Canteri. Quali sorprese ci riserverà il nuovo episodio? La trama si infittisce e i colpi di scena sono ormai alle porte: scopriamo insieme cosa succederà nel prossimo episodio, perché questa storia promette emozioni forti e svolte imprevedibili.

Gagliotti non vuole più essere socio di minoranza dei Canteri. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al sole, la soap di Rai 3. Nuovo appuntamento domani su Rai 3 con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Gennaro Gagliotti sta facendo di tutto per approfittare della crisi dei Cantieri, ma stavolta non sarà semplice. Vediamo più nel dettaglio cosa succederà . Dov'eravamo rimasti Pur non volendo, Roberto e Marina si sono trovati costretti a mettere alcuni operai in Cassa Integrazione. Della crisi dei Cantieri vorrebbe approfittare Gennaro Gagliotti che, da quando ha perso il padre, si sta rivelando più spietato che mai. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 18 giugno: Gennaro vuole il controllo completo dei Cantieri

