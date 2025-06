Un nuovo commissario all' ombra del Santo

Un nuovo commissario all'ombra del Santo: lunedì 16 giugno, l’arrivo di Alessandro Longo alla Questura di Padova segna un importante passo avanti nella sicurezza cittadina. Dopo aver brillantemente concluso il suo percorso formativo presso la scuola superiore di Polizia, Longo ha vinto la sfida di affrontare nuove responsabilità con entusiasmo e dedizione. La sua nomina rappresenta un impegno concreto per rafforzare il nostro territorio e garantire serenità ai cittadini.

Lunedì 16 giugno il questore Marco Odorisio, unitamente a tutti i funzionari, ha accolto il neo commissario della Polizia di Stato, Alessandro Longo, assegnato alla Questura di Padova dopo aver completato il corso di formazione presso la scuola superiore di Polizia.

