un murale nella zona industriale

Inaugurato il primo murale nella zona industriale A. Si tratta dell’opera "Share", a cura dello street artist civitanovese Giulio Vesprini, che l’ha realizzata sulle pareti esterne di " Navitas Coworking ", realtà che ospita una comunità di 50 tra professionisti, freelance, imprenditori, creativi e smart worker con una struttura caratterizzata da postazioni fisse e flessibili, sale riunioni, spazi per eventi e una sala conferenza. Proprio in quest’ottica si inserisce il disegno di Vesprini, con il suo titolo (che in italiano significa condivisione) che vuole essere un omaggio allo spirito collaborativo della stessa "Navitas". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it