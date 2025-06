Un investimento ad alta quota

Un investimento ad alta quota, come i mirtilli di Rossana Suh, nasce dalla passione e dalla determinazione. Paraguaiana di origine, ora residente a Piancastagnaio, ha trasformato il suo sogno in realtà grazie alla Fondazione Siena Food Lab, creando ‘Amiata Bio’. La sua storia dimostra che, come canterebbe De André, dal letame possono germogliare grandi opportunità , portando innovazione e sostenibilità nel cuore dell’Amiata. La sua avventura è solo all’inizio, e il meglio deve ancora venire.

Faber cantava "dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono." i mirtilli, nel nostro caso. La citazione di De Andrè calza particolarmente a pennello per la storia di Rossana Suh, paraguaiana ora residente a Piancastagnaio che, tramite la Fondazione Siena Food Lab, ha dato vita a ‘Amiata Bio’. "Mi sono sposata quindici anni fa. Ho conosciuto mio marito Mattia tramite degli amici. Due ragazzi di Abbadia San Salvatore volevano adottare una bambina in Paraguay. Quando sono arrivati, hanno avuto dei problemi e sono stati portati in parrocchia, dove facevo volontariato – ha raccontato Suh –. Una volta a settimana si chiamavano con gli amici italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un investimento ad alta quota

In questa notizia si parla di: investimento - sono - alta - quota

Editoria e stampa: il Sud al top per peso delle imprese sul sistema culturale e creativo locale La Sardegna è la regione con la quota più alta: il 30,2% delle imprese culturali e creative della Regione opera nell’Editoria e Stampa. Segue subito dopo la Calabri Vai su Facebook

Come (e dove) vanno gli investimenti cinesi in Europa. Report Merics; Investire in Obbligazioni: Ecco Come Fare nel 2025; Case, aumentano gli acquisti per investimento: Genova supera Roma e Torino.

Un investimento ad alta quota - " i mirtilli, nel nostro caso. Scrive msn.com

Investire in alta quota - Chi è alla ricerca di una seconda casa, sia per le vacanze sia come investimento, punta soprattutto sulle località di montagna. Secondo milanofinanza.it