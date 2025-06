Un G7 senza voce L’unico è Merz che sull’Iran dice quello che l’Ue non ha il coraggio di dire

In un mondo spesso silenzioso di fronte alle sfide internazionali, ci sono voci coraggiose pronte a svelare ciò che altri preferiscono nascondere. Merz, senza filtri e con sincerità, rivela il ruolo nascosto di Israele nel contesto iraniano, portando alla luce verità scomode ma fondamentali. Un intervento che ci invita a riflettere oltre le apparenze e ad affrontare i temi più controversi con lucidità e onestà.

"Questo è il lavoro sporco che Israele sta facendo per noi. Posso solo dire che ho il più grande rispetto per gli israeliani, che hanno il coraggio di farlo ", ha d.