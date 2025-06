Un futuro in bilico | Democrazia Autorità e Processi Globali al Convegno della Sapienza

una forza sorprendente il bisogno di partecipazione e di pensiero critico. La sfida di oggi è ricostruire una democrazia viva e condivisa, capace di affrontare le complessità di un mondo in rapido cambiamento. Un'occasione imperdibile per riflettere sui valori fondamentali e sulle strategie per un futuro più giusto e trasparente.

La democrazia non è un'eredità da conservare, ma un'opera collettiva da ricostruire ogni giorno. Lo vediamo attorno a noi: la geopolitica torna a parlare il linguaggio dei conflitti, le tecnologie anticipano le leggi, la fiducia sociale si sgretola sotto il peso della disinformazione, e nuovi poteri, spesso opachi e senza volto, si insinuano nelle pieghe della sovranità. Eppure, proprio in questo scenario incerto e instabile, affiora con più forza il bisogno di responsabilità e di pensiero lungo. La democrazia è sotto pressione, sì, ma resta il solo orizzonte in cui possiamo costruire libertà, giustizia, partecipazione.