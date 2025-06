Un disco volante è caduto nel deserto del Sahara | la foto su Google Maps scatena le teorie sugli Ufo ecco come stanno davvero le cose

Un’immagine catturata su Google Maps ha scatenato il panico tra gli appassionati di UFO: un “disco volante” nel deserto del Sahara. La scoperta di Scott Waring, noto cacciatore di fenomeni extraterrestri, ha portato a teorie incredibili. Ma, dopo indagini accurate, si è scoperto che quell’oggetto misterioso non è altro che una turbina eolica, svelando come spesso le illusioni possano alimentare miti infondati. Ecco come stanno davvero le cose.

Sembrava un “ disco volante” ma era una turbina eolica. Questa la soluzione che sembra definitiva del misterioso oggetto scovato su Google Maps, in mezzo al deserto del Sahara, con le fattezze classiche del mezzo alieno modello anni cinquanta. A dare l’allarme è stato Scott Waring, definito sul web cacciatore di Ufo. Waring ha scoperto il reperto su Maps condividendo subito pubblicamente le coordinate ( 28°08’45.2?N 6°48’20.9?E ). Si tratta di un oggetto a forma circolare che sembra ad una decina di metri di profondità alle pendici del Tassili n’Ajjer, l’altopiano dei tuareg Kel Ajjer, vicino al villaggio di Bordj Omar Driss, in Algeria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Un disco volante è caduto nel deserto del Sahara”: la foto su Google Maps scatena le teorie sugli Ufo, ecco come stanno davvero le cose

