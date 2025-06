Un corso gratuito per formare le donne del Sud al mondo tech | a disposizione 25 borse di studio

Se desideri immergerti nel mondo della tecnologia e scoprire nuove opportunità, questa è la tua occasione. Edgemony, l’hub innovativo nel settore digital fondato dai palermitani Marco Imperato e Daniele Rotolo, riparte a ottobre con una nuova edizione del suo corso gratuito. Supportato dal programma Aws re/Start di Amazon Web Services, offre 25 borse di studio per formare le donne del Sud nel mondo tech. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria chance di crescita e empowerment!

Riparte a ottobre la nuova edizione del corso gratuito in ambito tech firmato Edgemony - hub tecnologico e di formazione nel settore digital fondato dai palermitani Marco Imperato e Daniele Rotolo - supportato dal programma Aws reStart di Amazon Web Services (Aws), con una grande novità: Coding.

