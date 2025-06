Un convegno a Napoli sulla prevenzione secondaria? In Campania serve un programma più radicale

Un convegno a Napoli sulla prevenzione secondaria in Campania richiede un programma radicale e innovativo. Il 16 e 17 giugno, presso la Stazione Marittima, si terrà “Gli Stati Generali della Prevenzione”, con il suggestivo Villaggio della Salute, che mostrerà le ultime metodiche di diagnosi precoce. Tuttavia, al centro della discussione non si parla di vera Prevenzione, quella primaria, fondamentale per eliminare le cause alla radice delle malattie, ma...

Alla Stazione Marittima di Napoli il 16 e 17 giugno va in scena in pompa magna il convegno “Gli stati generali della Prevenzione”, con annesso il Villaggio della Salute, cioè la mostra delle metodiche di diagnosi precoce (i cosiddetti screening ) che funzionerà solo per due giorni. Non ci bastava il Vicerè De Luca. In realtà non si parla di vera Prevenzione (cioè la Prevenzione Primaria, ossia l’eliminazione della cause di malattia) ma di Prevenzione Secondaria (diagnosi precoce delle malattie), utile ad intercettare per lo più i tumori quando già sono in atto creando un fabbisogno sanitario successivo di presa in carico che, per eccesso di casi da mancata Prevenzione Primaria, crea solo un “collo di bottiglia” di richieste di presa in carico di pazienti che il Ssn campano non è assolutamente in grado di sopportare imponendo, per chi ha la possibilità di farlo, solo il ricorso a visite e cure private. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un convegno a Napoli sulla prevenzione secondaria? In Campania serve un programma più radicale

