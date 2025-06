Un cittadino | Inciviltà all' angolo tra via Raffaello Sanzio e via Tintoretto

Perché devo fare la fila per trovare un cassonetto libero o, peggio, vedere i rifiuti sparsi ovunque? Questa situazione di inciviltà non solo deturpa il nostro quartiere, ma mette a rischio la pulizia e la salute pubblica. È arrivato il momento di sensibilizzare tutti sul rispetto delle regole e sul valore di un ambiente pulito. Solo così potremo restituire dignità e decoro alla nostra città.

«Ormai è diventata abitudine conferire i rifiuti nei cestini stradali. Quando porto a spasso i cani devo riportare a casa le deiezioni perché il cestino è sempre pieno di rifiuti non inerenti e se devo buttare una cartaccia devo lasciarlo a terra perché il cestino è inagibile. Perché devo fare la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Un cittadino: "Inciviltà all'angolo tra via Raffaello Sanzio e via Tintoretto"

