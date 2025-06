Un canile di Milano le nega l’adozione di un cane la storia di Lara | Discriminata perché donna e single

Una storia che scuote le coscienze e mette in discussione i criteri di equità nel mondo delle adozioni canine. Lara, donna e single, si è trovata discriminata da un canile di Milano, che le ha negato l’adozione con una motivazione inquietante: se fosse stata un uomo, avrebbe avuto più chances. Un episodio che rivela come, anche nel cuore delle buone cause, si celino ancora ingiustizie di genere. Continua a leggere

"Se fossi stata un ragazzo avresti avuto più chances". Con questa motivazione un canile di Milano ha impedito a Lara di adottare un cane. La ragazza ha deciso di raccontare a Fanpage.it la sua esperienza sottolineando come, anche nelle adozioni animali, esista la discriminazione di genere, perché "se sei uomo hai una corsia preferenziale, se sei donna, invece, hai meno diritti".

