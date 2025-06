Un cambio dopo 11 anni | Ritirata la sospensiva

Dopo un lungo e difficile percorso di 11 anni, arriva un importante cambio di rotta: la sospensiva sull’aggiudicazione del bando del Posa Bar è stata ritirata. Una decisione che apre nuovi scenari e alimenta le speranze di chi ha investito nel locale di Posatora. Ma cosa succederà ora? La famiglia Ramazzotti, che ha gestito il locale con dedizione, si prepara a confrontarsi in tribunale per difendere il proprio diritto e ottenere una soluzione definitiva.

Sospensiva ritirata sull’aggiudicazione del bando del Posa Bar. Alle parole del dirigente del comune, Giorgio Foglia, rispondono i legali della famiglia Ramazzotti che ha gestito il locale di Posatora negli ultimi 11 anni: "Il nostro ricorso mira alla riedizione della gara e a quel punto non residuavano i tempi per rinnovare l’intera procedura. Abbiamo quindi chiesto che il Tribunale si pronunciasse nel merito della vicenda e non solo sugli aspetti cautelari e il TAR ha fissato l’udienza di gennaio. La sospensiva era stata chiesta insieme al ricorso per bloccare la procedura e far sì che l’intera gara venisse nuovamente bandita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it