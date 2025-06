Un calcio al bullismo torneo di solidarietà al Centro sportivo Alfa Club

Un calcio al bullismo: un torneo di solidarietà che unisce sport e impegno sociale. Domenica, presso il Centro Sportivo Alfa Club di via Castelforte, l'associazione Fcd Virtus Olimpia, con il patrocinio dell'Opera Pia Istituto Santa Lucia e la collaborazione di Asd Inter Club G. Facchetti e degli oratori S. Ambrogio e S. Antonio da Padova, darà vita a una giornata all'insegna dello sport come strumento di inclusione, rispetto e lotta contro ogni forma di violenza. Un’occasione unica per fare squadra contro il bullismo!

L'associazione dilettantistica sportiva Fcd Virtus Olimpia con il patrocinio dell'Opera Pia Istituto Santa Lucia e la partecipazione all'Asd Inter club G.Facchetti e agli oratori S. Ambrogio e S. Antonio da Padova disputeranno al Centro sportivo Alfa Club di via Castelforte un torneo di.

