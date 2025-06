Un amore mai tramontato la Pieffe 2.015 piazza il colpo | Kadeem Allen torna a Forlì Ritroviamo un campione

Un amore mai tramontato, la Pieffe 2015 piazza il colpo: Kadeem Allen torna a Forlì, riportando in città un vero campione. La sua storia d’amore con il basket si era interrotta bruscamente per un grave infortunio, ma ora, dopo aver sfiorato l’A1 con Pistoia, è pronto a riscrivere le sue imprese. Ad ufficializzare il suo ritorno, un segnale di speranza e rinascita per i tifosi e la squadra.

Una storia d'amore che si era interrotta sul più bello per colpa di un grave infortunio, la rottura del tendine d’Achille a Latina nell’ultima giornata prima dei playoff: era domenica 21 aprile. Kadeem Allen torna a Forlì dopo aver assaggiato i parquet dell'A1 con Pistoia. Ad ufficializzare il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Un amore mai tramontato, la Pieffe 2.015 piazza il colpo: Kadeem Allen torna a Forlì. "Ritroviamo un campione"

