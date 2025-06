Un altro corteo contro la guerra un altro dramma un’altra ambiguità del Pd

Un altro corteo contro la guerra si svolge a Roma, portando in piazza un messaggio potente di pace e resistenza. Dopo i trecentomila di San Giovanni, questa manifestazione si presenta come la più decisa e intensa, con un fronte compatto di organizzazioni e cittadini pronti a dire basta all'autoritarismo, al riarmo e al genocidio. La guerra di oggi non è solo un conflitto armato, ma una lotta per i valori fondamentali della convivenza civile.

«No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo». Dopo i trecentomila di San Giovanni, questa di sabato 21, sempre a Roma, è la manifestazione più tosta. Dietro il solito cartello Cgil (ormai una forza politica), Arci, Agesci, Acli e tutta la galassia pacifista, si stanno mobilitando i duri che avevano appunto scelto di disertare San Giovanni, troppo di destra (Rula Jebreal non bastava), in favore di quest’altro appuntamento di piazza. La guerra di Israele contro il regime di Teheran è destinata ad aggiungere litri di benzina sul fuoco già altissimo per l’infinito attacco a Gaza. Metteteci un po’ di lotta al riarmo e un bel no alla Nato (è la linea di Schlein? Buono a sapersi) e l’opposizione alle misure securitarie del governo Meloni, e avrete una bella tavola apparecchiata per l’estremismo vecchio e nuovo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Un altro corteo contro la guerra, un altro dramma, un’altra ambiguità del Pd

Ucraina, alcuni bambini non hanno conosciuto altro che la guerra. Parliamone - Nel cuore della guerra in Ucraina, i bambini crescono in un contesto di violenza e paura. Per molti di loro, come un neonato del febbraio 2022, la guerra è l'unica realtà conosciuta.

A sinistra la propaganda non conosce limiti: arrivano a strumentalizzare perfino un corteo per la pace pur di racimolare qualche voto in più. Con la scusa della guerra rompono il silenzio elettorale. Non è politica, è cinismo. Vai su Facebook

