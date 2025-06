Un affare da 50 milioni | il centro commerciale Molinetto acquisito da Bennet

Un investimento da 50 milioni di euro segna un’importante svolta per Bennet: la società Gallerie Commerciali Bennet spa ha infatti acquisito i centri commerciali Molinetto a Mazzano e Eurosia a Parma. Questa operazione rafforza il portafoglio immobiliare dell’azienda, leader nel settore della proprietà, sviluppo e gestione di punti vendita di prossimità. Un passo deciso verso l’espansione e l’innovazione nel panorama commerciale italiano, che promette nuove opportunità per clienti e partner.

Un affare da 50 milioni di euro: è un centro commerciale con 46 negozi.

