Ultrà Andrea Beretta e Luca Lucci condannati a 10 anni Prima sentenza nell' inchiesta sulle curve di San Siro

Una svolta clamorosa scuote il mondo delle curve di San Siro: Andrea Beretta e Luca Lucci sono stati condannati a dieci anni di reclusione, segnando un importante traguardo nella lotta contro gli estremismi e la violenza. La sentenza della giudice Mongiardo rappresenta un passo decisivo verso maggiori responsabilità e sicurezza negli eventi sportivi. La vicenda continua a far discutere, mentre si apre una nuova fase nel contrasto alle illegalità dentro e fuori lo stadio.

È arrivata la prima sentenza nel processo abbreviato con più filoni sulle curve di San Siro. La gup di Milano Rossana Mongiardo ha condannato a dieci anni Andrea Beretta, ex capo della.

Doppia curva, la procura chiede dieci anni di carcere per Luca Lucci e nove per Andrea Beretta - Nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva, la procura di Milano ha chiesto dieci anni di carcere per Luca Lucci e nove per Andrea Beretta, evidenziando un sistema organizzato all’interno del tifo milanista.

"Vostro onore,ho concluso" La pubblica accusa rappresentata da Storari ha poi chiesto una condanna a 9 anni di reclusione per Andrea Beretta, La Procura ha poi chiesto 8 anni per Marco Ferdico, anche lui tra i leader del direttivo della Nord prima degli arres Vai su X

La testimonianza di un ambulante senza licenza che è stato picchiato dagli ultras fuori da San Siro prima di un concerto fa luce sugli affari prima di Vittorio Boiocchi, poi di Andrea Beretta e dei sodali coinvolti nell’inchiesta Doppia Curva anche all’esterno dello Vai su Facebook

Un caffè avvelenato, la buca già scavata, la finta fuga a Nizza: il piano (fallito) di Antonio Bellocco per uccidere Andrea Beretta; Chi è Andrea Beretta, il capo ultras dell'Inter arrestato per l'omicidio di Antonio Bellocco; 3. Viaggio nell’omicidio Boiocchi. La versione di Beretta non torna. Ecco la storia degli ultimi due anni e mezzo. Le nuove piste, le domande da farsi e quelle senza risposta. Intanto, per la prima volta, la vedova manda un messaggio alla Procura.

Condannati i capi ultrà: dieci anni a Beretta e a Lucci - Dieci anni di reclusione per Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista, accusato di aver ucciso Antonio Bellocco, anche lui nel direttivo ultrà nerazzurro e rampollo di un clan di 'ndrangheta ... Come scrive rainews.it