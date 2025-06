Ultrà Andrea Beretta e Luca Lucci condannati a 10 anni La gup | Devono risarcire Inter Milan e Lega Serie A

Una notizia che scuote il calcio italiano: Andrea Beretta e Luca Lucci, coinvolti negli incidenti delle curve di San Siro, sono stati condannati a dieci anni dalla GUP di Milano. La sentenza, nel processo abbreviato, stabilisce anche il risarcimento a Inter Milan e Lega Serie A, aprendo un nuovo capitolo sulla sicurezza e responsabilità negli stadi. Un passo importante verso una maggiore tutela dei tifosi e della passione sportiva.

È arrivata la prima sentenza nel processo abbreviato con più filoni sulle curve di San Siro. La gup di Milano Rossana Mongiardo ha condannato a dieci anni Andrea Beretta, ex capo della. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ultrà, Andrea Beretta e Luca Lucci condannati a 10 anni. La gup: «Devono risarcire Inter, Milan e Lega Serie A»

In questa notizia si parla di: andrea - beretta - anni - ultrà

Doppia curva, la procura chiede dieci anni di carcere per Luca Lucci e nove per Andrea Beretta - Nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva, la procura di Milano ha chiesto dieci anni di carcere per Luca Lucci e nove per Andrea Beretta, evidenziando un sistema organizzato all’interno del tifo milanista.

Una condanna a nove anni di reclusione per Andrea Beretta nell'ambito del processo sulle curve di San Siro. L'uomo è l'ex capo della Curva Nord dell'Inter e attualmente un collaboratore di giustizia. L'ex capo ultrà è inoltre accusato di associazione a delinqu Vai su Facebook

Il pm della Dda di Milano Paolo Storari ha chiesto una condanna a 9 anni di reclusione per Andrea #Beretta, ex capo della #CurvaNord #Inter e ora collaboratore di giustizia, imputato per aver ucciso a settembre Antonio #Bellocco, anche lui nel direttivo ultr Vai su X

Inchiesta ultrà, Luca Lucci e Andrea Beretta condannati entrambi a dieci anni di carcere; Curve Inter e Milan, condanne a 10 anni per i capi ultrà Beretta e Lucci; Doppia curva, le condanne: 10 anni a Luca Lucci e Andrea Beretta ex capi ultrà di Milan e Inter.