ULTIM'ORA OSIMHEN: ricucito lo strappo con il Napoli Resta per vincere tutto"> Clamorosa indiscrezione sul futuro del centravanti nigeriano reduce da una straordinaria stagione in Turchia. Futuro definito? Victor Osimhen è emerso come uno degli attaccanti più prolifici e ricercati nel panorama calcistico mondiale. La sua carriera professionistica ha avuto inizio in Europa con il Wolfsburg, in Bundesliga, sebbene senza lasciare un segno. Il vero trampolino di lancio è stato lo Charleroi in Belgio, dove ha messo a segno 20 reti in 36 partite. Il suo talento esplosivo si è manifestato poi al Lille, in Ligue 1, nella stagione 2019-2020.