Ultimissime Inter LIVE | club infastidito dall’addio di Inzaghi le parole di Lautaro in vista del Monterrey

L’Inter si prepara a vivere momenti di grande tensione, dopo l’addio di Inzaghi che ha lasciato il club infastidito. Le parole di Lautaro Martinez in vista della sfida contro il Monterrey riscaldano gli entusiasmi e alimentano le speranze dei tifosi nerazzurri. Resta con noi per scoprire tutte le ultime notizie in tempo reale, analisi e aggiornamenti esclusivi sul mondo interista. Se sei un vero appassionato, questa è la tua fonte di informazione!

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 17 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 16 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 15 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di SABATO 14 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 13 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 12 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 17 GIUGNO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: club infastidito dall’addio di Inzaghi, le parole di Lautaro in vista del Monterrey

In questa notizia si parla di: inter - ultimissime - club - infastidito

Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sulla reazione della squadra al pareggio del Napoli, la data per il rientro di Lautaro - Benvenuti su Ultimissime Inter Live! Qui troverete tutte le notizie più importanti riguardanti la nostra amata Inter, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Inter News 24.

Il percorso in Champions di Allegri e Inzaghi con Juve e Inter è lo stesso. 2 finali in 3 anni, senza gioia finale. Vai su Facebook

GdS - Inzaghi e l'offerta 'pubblica': così la finale di Champions è partita in salita. Una frase ha...; Libero: “Inter, c’è un atteggiamento visto con la Lazio che ha infastidito San Siro”; Frattesi-Inter, è muro contro muro! La Roma lo vuole, nerazzurri infastiditi. I dettagli.

Inter, il club nerazzurro è già infastidito dagli arbitraggi? - il club nerazzurro non ha gradito l'arbitraggio di Valeri e dei suoi assistenti per il gol annullato ad Icardi che avrebbe, probabilmente, regalato il successo all'Inter. Riporta calciomercato.com

Vidal infastidito per l’attesa della firma col calciomercato Inter, spunta il retroscena sul cileno - Nonostante l’ok di giocatore e club, però, Marotta e Ausilio hanno il compito di sfoltire la rosa prima di acquistare il ... Si legge su calciomercato.it