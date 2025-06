Ultimatum a Teheran Trump chiede lo smantellamento del programma nucleare

In un clima di crescente tensione internazionale, Donald Trump lancia un ultimatum a Teheran durante il G7 di Calgary, chiedendo lo smantellamento del programma nucleare iraniano. Mentre le capitali europee spingono per negoziati senza precondizioni e il regime iraniano si mostra disponibile al dialogo, segnali di crisi interna emergono: voci di élite pronte a fuggire verso Mosca alimentano l’incertezza che avvolge la questione nucleare iraniana, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi.

Donald Trump lancia un ultimatum informale all'Iran durante il G7 di Calgary, chiedendo lo smantellamento del programma nucleare, in particolare la fine dell'arricchimento dell'uranio. Le capitali europee spingono per negoziati rapidi e senza precondizioni, mentre il ministro degli Esteri iraniano Aragchi si dice pronto a trattare. Intanto, segnali di crisi scuotono Teheran: voci danno l'élite del regime pronta alla fuga verso Mosca, e l'uccisione del nuovo capo dei Pasdaran conferma le crepe nel sistema. I raid israeliani continuano a colpire i siti nucleari, danneggiando Natanz e Isfahan ma non Fordow.

In questa notizia si parla di: ultimatum - teheran - trump - smantellamento

Trump abbandona il G7 in anticipo: «Tutti dovrebbero evacuare Teheran». E convoca il vertice per la sicurezza nazionale nella Situation Room | L'ultimatum: diplomazia o «qualcosa succederà » - In un gesto sorprendente, Trump abbandona il G7 in anticipo, lasciando tutti senza parole. Mentre Teheran si prepara a un’evacuazione, il presidente americano convoca d’urgenza il vertice per la sicurezza nazionale nella Situation Room.

IL VIA LIBERA ALLA LOGICA DEL FATTO COMPIUTO ORDINE DI GUERRA- Più che lo scadere dell’ultimatum informale di 60 giorni, con cui Donald Trump aveva cercato di esercitare pressione sui negoziati, a creare la finestra di opportunità è stata la risoluz Vai su Facebook

Iran, Trump: “Non sono preoccupato per una guerra regionale”; Cancellati colloqui Usa-Teheran su nucleare.Putin a Trump: Pronto a mediare tra Israele e Iran - Israele: nessun obiettivo escluso, compresa la Guida Suprema Khamenei; Araghchi in contatto con la diplomazia europea: apertura al dialogo.

