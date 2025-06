Uffizi, lo spettacolare addio alla gru. Via la giraffa di cinquanta metri.

Dopo due decenni di imponenti panorami e polemiche, la celebre gru dei Uffizi si congeda dal cielo di Firenze. La sua presenza straordinaria ha segnato un’epoca, tra sfide tecniche e curiosità sociali. Ora, con il suo addio, si apre un nuovo capitolo per il prestigioso piazzale, lasciando spazio a nuove prospettive di restauro e valorizzazione del patrimonio artistico della città . Il volto di Firenze cambia ancora, ma l’eredità di questa gigantografia rimarrà impressa.

di Teresa Scarcella FIRENZE Non c’è più la gru più famosa di Firenze. Dopo vent’anni di vertigini che le sono valse polemiche e un pizzico di notorietà social, lascia il prestigioso piazzale degli Uffizi. È stata in parte smontata e rimossa già ieri, primo giorno dei lavori. "S’è sudato freddo" è stata l’esternazione liberatoria di un caschetto giallo nel cantiere. Alle 11.45 il pesante braccio di ferro è accasciato lì per terra, sui sampietrini, poggiato su dei blocchi di marmo. Fino a poco tempo prima sormontava le teste degli operai, una decina, dei passanti curiosi armati di smartphone e i tetti della città . 🔗 Leggi su Lanazione.it