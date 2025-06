Ufficiale la risoluzione del contratto di Pazienza e del suo staff | sorridono i conti del Benevento

Il Benevento taglia i ponti con mister Pazienza, liberandosi del suo ingaggio e portando sollievo ai conti del club. Dopo una brevissima avventura di appena quattro partite, il tecnico di San Severo lascia il Sannio per approdare sulla panchina della Torres, che ha deciso di affidarsi a lui. Una decisione che segna un nuovo capitolo per entrambe le squadre e permette al Benevento di riorganizzarsi senza oneri finanziari.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sorridono i conti del Benevento che si libera dell'ingaggio di mister Pazienza e del suo staff. Il tecnico di San Severo lo scorso febbraio aveva sottoscritto un contratto con la Strega fino a giugno 2026, ma la sua avventura nel Sannio è durata solo 4 gare. Oggi il tecnico ha firmato la risoluzione del suo accordo, passaggio necessario per approdare sulla panchina della Torres che ha deciso di affidarsi a Pazienza. Questo il comunicato della società giallorossa: " Il Benevento Calcio – si legge nella nota – comunica di aver raggiunto l'accordo con il Signor Michele Pazienza, insieme ai suoi collaboratori: l'Allenatore in Seconda, Antonio La Porta, e il Preparatore Atletico, Prof.

