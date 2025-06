Ufficiale il ritorno con la Samp slitta a domenica

Il ritorno tra Salernitana e Sampdoria si sposta a domenica, offrendo ai tifosi un nuovo passo nel grande spettacolo di questa stagione. La Lega di B ha approvato il cambio di data, accontentando la richiesta dei granata dopo l’episodio di intossicazione. Un rinvio che potrebbe rivelarsi decisivo per gli equilibri della classifica e per il destino delle due squadre. Resta con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti e le emozioni di questa sfida cruciale.

Tempo di lettura: < 1 minuto di Gigi Caliulo Via libera della Lega di B allo slittamento del match di ritorno tra Salernitana e Sampdoria. I vertici del torneo cadetto, attraverso il comunicato numero 228, hanno annunciato la variazione di data della gara dei playout a seguito della richiesta del club granata. La partita si giocherà domenica – e non più venerdì – alle 20:30. La Salernitana aveva chiesto il rinvio a seguito dell’ intossicazione alimentare che ha colpito oltre venti persone, tra calciatori e membri dello staff, nelle ore successive alla gara d’andata. Intanto dopodomani ci sarà l’udienza di merito – presso il TFN – che discuterà i ricorsi presentati dal club granata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ufficiale, il ritorno con la Samp slitta a domenica

