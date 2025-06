Ufficiale è Alessandro Birindelli il nuovo allenatore della Pianese

La Pianese si prepara a riscrivere la sua storia, affidandosi all’esperienza e alla passione di Alessandro Birindelli, ex stella di Empoli e Juventus. Con un curriculum ricco di successi e una carriera che spazia dalla Serie A alla panchina, Birindelli è pronto a guidare il club amiatino verso nuovi traguardi. La stagione 2025/26 promette emozioni e grandi sfide: il futuro della Pianese inizia ora sotto la sua guida.

PIANCASTAGNAIO – La Pianese ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore per la stagione 202526: sarà Alessandro Birindelli a guidare la prima squadra. L’ex difensore di Empoli e Juventus, classe 1974, prende le redini del club amiatino con l’ambizione di scrivere un nuovo capitolo ricco di soddisfazioni. Dalla Serie A alla panchina: il percorso di Birindelli. La carriera di Birindelli è segnata da una lunga esperienza ad alti livelli. Dopo gli inizi nel vivaio dell’ Empoli, debutta in prima squadra e vi resta per cinque stagioni. Il suo talento lo porta alla Juventus, dove gioca per ben undici anni, vincendo scudetti, Supercoppe Italiane e una Coppa Intertoto, diventando una figura simbolica per la tifoseria bianconera. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

ma porta con sé un bagaglio di esperienza e passione che potrebbe fare la differenza in serie C. Con la sua determinazione e il suo spirito da leader, la Pianese si prepara a scrivere un nuovo capitolo ricco di speranze e sfide.

