Uffici comunali bollenti la denuncia dei sindacati

Gli uffici comunali di Caserta sono al centro di un incendio di proteste: Cgil, Cisl, Uil e Csa denunciano pubblicamente le condizioni critiche che affliggono il personale e i servizi cittadini. Una situazione che rischia di compromettere l’efficienza dell’amministrazione e il benessere dei lavoratori. La domanda che si pongono ora è: come potrà il Comune rispondere a queste istanze e garantire un ambiente di lavoro dignitoso?

Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Csa, attraverso una nota unitaria inviata al datore di lavoro del Comune di Caserta e per conoscenza alla Commissione Straordinaria, all’Asl Caserta e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, denunciano le condizioni critiche in cui versano numerosi. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Uffici comunali bollenti, la denuncia dei sindacati

