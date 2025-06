Ue | stop import gas russo entro il 2027

L'Europa si prepara a voltare pagina nel suo approccio energetico, annunciando un piano deciso per eliminare le importazioni di gas russo entro il 2027. La proposta, articolata in tre fasi, mira a ridurre la dipendenza e rafforzare l'indipendenza energetica del continente. Un passo cruciale verso un futuro più sostenibile e sicuro, che coinvolge tutti gli Stati membri, con alcune deroghe per i Paesi meno accessibili al mare. Ma quali sono le sfide e le opportunità di questa strategia ambiziosa?

18.00 La Commissione europea accelera sullo stop al gas russo e propone una stretta in tre fasi per porre fine alle importazioni entro la fine del 2027:dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare contratti, gli accordi a breve termine già in corso dovranno terminare entro il 17 giugno 2026, mentre quelli a lungo termine entro il 31 dicembre 2027. Deroghe per i Paesi senza accesso al mare, come Ungheria e Slovacchia, che potranno importare fino a fine 2027. Von der Leyen: "Porre fine per sempre a era dei combustili fossili russi in Ue". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: entro - stop - russo - import

Movida violenta a Milazzo, stretta su vendita di alcolici e stop alla musica entro l'1.30: c'è l'ordinanza del sindaco - A Milazzo, arriva un’ordinanza del sindaco Pippo Midili per limitare la movida, in risposta alle recenti risse tra giovani.

UK riapre al florovivaismo italiano Dopo mesi di stop - giustificato dal rischio di diffusione di un insetto (Pochazia Shantungensis) nel tempo trovato su alcune piante provenienti dall’Italia - il Regno Unito riapre all’import di piante ornamentali dall’Italia. Vai su Facebook

***Ue: Bruxelles presenta proposta, entro fine 2027 stop import gas e petrolio russi; Ue, stop importazioni gas e petrolio da Russia dal 2028; L’Ue dice stop all’energia russa: stop ai contratti entro fine anno e addio all’import nel 2027.

Ue chiude al gas russo, da gennaio stop ai nuovi contratti - La Commissione europea accelera sullo stop al gas russo e lancia la sua stretta in tre fasi per porre fine alle importazioni entro la fine del 2027: dal primo gennaio 2026 ... Si legge su corrieredellosport.it

Guerra in Ucraina UE chiude al gas russo, da gennaio stop ai nuovi contratti - La Commissione europea accelera sullo stop al gas russo e lancia la sua stretta in tre fasi per porre fine alle importazioni entro la fine del 2027: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare nuovi c ... Secondo bluewin.ch