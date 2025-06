Ue stop importazioni gas e petrolio da Russia dal 2028

L'Unione Europea si prepara a un nuovo capitolo energetico, annunciando il graduale stop alle importazioni di gas e petrolio dalla Russia entro il 2028. Questa mossa strategica, proposta dalla Commissione europea, mira a ridurre la dipendenza energetica e rafforzare la sicurezza economica dei paesi membri. Un passo deciso verso un futuro più sostenibile e autonomo, che cambierà radicalmente il panorama energetico continentale.

(Adnkronos) – L'Ue vuole bloccare, in modo "graduale", le importazioni di gas e petrolio dalla Russia entro la fine del 2027. Per questo la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa, che mira a porre fine all'esposizione dell'Unione ai rischi per la sicurezza economica, e di mercato, dovuti alla dipendenza dai combustibili fossili russi. In . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com