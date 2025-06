Ue Lagarde alza le speranze | L’Euro può crescere a livello globale ma servono azioni decise

Le parole di Christine Lagarde accendono l’ottimismo sul futuro dell’euro, sottolineando il suo potenziale di crescita a livello globale. Tuttavia, avverte che per trasformare questa speranza in realtà servono azioni decise e coordinate. La presidente della Bce invita a un impegno concreto per rafforzare la posizione dell’euro, puntando a un’economia più solida e competitiva. Solo così potremo realmente sbloccare tutto il suo potenziale.

La presidente della Bce, Christine Lagarde, si è espressa all'interno di un editoriale sul Financial Times. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ue, Lagarde alza le speranze: “L’Euro può crescere a livello globale, ma servono azioni decise”

