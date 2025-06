Ue | Da attacchi contro Iran pericolo fughe radioattive

L'escalation tra Israele e Iran, che dura ormai da cinque giorni, mette in grave pericolo la stabilità della regione. Oltre alle vittime civili, il timore di fughe radioattive amplifica la crisi, evidenziando la crescente minaccia di un conflitto globale. Kaja Kallas, Alta rappresentante dell'UE per la Politica estera, lancia un urgente appello al dialogo per evitare un disastro irreparabile e proteggere il mondo da conseguenze devastanti.

"Israele e Iran si sono scambiati attacchi ormai da cinque giorni e l'escalation a cui stiamo assistendo è estremamente pericolosa per molti motivi, tra cui le vittime civili e il rischio di fughe radioattive" ha dichiarato l'Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Kaja Kallas. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Ue: "Da attacchi contro Iran pericolo fughe radioattive"

