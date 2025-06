UE chiude al gas russo da gennaio stop nuovi contratti

Dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare nuovi contratti, gli accordi a breve termine già in corso dovranno terminare entro il 17 giugno 2026. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - UE chiude al gas russo, da gennaio stop nuovi contratti

In questa notizia si parla di: gennaio - contratti - chiude - russo

Addio al gas russo, anche il Gnl: da gennaio basta nuovi contratti in Europa - L’Unione Europea si prepara a voltare pagina, annunciando l’addio al gas russo, incluso il GNL, entro il 2027.

L'Ue chiude al gas russo, da gennaio stop ai nuovi contratti. Deroghe per Ungheria-Slovacchia, taglio completo entro fine 2027. #ANSA Vai su Facebook

Ue chiude al gas russo, da gennaio stop ai nuovi contratti; Ue chiude al gas russo, da gennaio stop ai nuovi contratti; Ue chiude al gas russo, da gennaio stop ai nuovi contratti.

Ue chiude al gas russo, da gennaio stop ai nuovi contratti - La Commissione europea accelera sullo stop al gas russo e lancia la sua stretta in tre fasi per porre fine alle importazioni entro la fine del 2027: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare nuovi c ... Lo riporta msn.com

Gas russo, l'Ue chiude i rubinetti: stop ai nuovi contratti a partire da gennaio 2026. La svolta - La stretta in tre fasi per porre fine alle importazioni: è prevista una deroga per i Paesi senza accesso al mare - Da affaritaliani.it