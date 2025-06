Ucraina Russia bombarda Kiev | strage nella notte

Una notte di terrore ha squarciato il cuore di Kiev, lasciando dietro di sé solo macerie e un senso di paura infinita. Mentre alcuni tentavano di trovare un attimo di tregua, altri si sono ritrovati a vivere l’incubo delle sirene e delle esplosioni, testimoni di una guerra che non sembra voler placare la sua furia. La capitale si confronta ancora con un’onda di violenza che minaccia di cancellare ogni sogno di pace.

Una notte che ha lasciato dietro di sé solo macerie e paura. Mentre in molte zone si cercava un po' di riposo, in altre si viveva l'incubo delle sirene, delle esplosioni e della corsa ai rifugi. Una nuova ondata di attacchi ha infranto il silenzio delle ore notturne, seminando caos e devastazione in una capitale già duramente provata da mesi di tensione. Le ore tra la sera e l'alba si sono trasformate in un susseguirsi di detonazioni e allarmi. Le autorità locali e i soccorritori hanno operato senza sosta, in uno scenario segnato da incendi, crolli e vite spezzate. Un bilancio drammatico, che si aggrava con il passare delle ore.