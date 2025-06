Ucraina raid russo su Odessa | i feriti soccorsi tra le macerie

Un'onda di violenza scuote Odessa, mentre le immagini di soccorritori che estraggono feriti tra le macerie raccontano il dramma di un attacco russo senza precedenti. Tra polvere e disperazione, civili innocenti pagano il prezzo più alto, con una vittima e 17 feriti, tra cui giovani e donne incinte. La notte si tinge di tensione anche a Zaporizhzhia, alimentando l’incertezza di un conflitto che prosegue.

Feriti con il volto ricoperto di polvere vengono soccorsi dai servizi di emergenza tra le macerie di un edificio colpito da un drone russo a Odessa, in Ucraina. Un uomo con il volto ricoperto di polvere esce dalla sua casa con in braccio un gatto. Nell'attacco una persona è morta e altre 17 sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 17 anni e una donna incinta. Mosca ha attaccato duramente l'Ucraina nella notte con raid su Zaporizhzhia, Chernihiv, Zhytomyr, Kirovohrad, Mykolaiv e Kiev, causando 15 morti e 17 feriti. "Questi attacchi sono puro terrorismo. E il mondo intero, gli Stati Uniti e l'Europa devono finalmente reagire come una società civile reagisce ai terroristi", ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.