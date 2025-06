Ucraina raid russi su Kiev | almeno 14 morti

La notte a Kiev è stata segnata da devastanti raid russi, con almeno 14 vite spezzate e oltre 40 persone ferite, molte delle quali ricoverate in ospedale. Missili balistici e droni hanno colpito obiettivi civili, seminando paura e distruzione in tutta la città. Questa escalation di violenza sottolinea ancora una volta la gravità del conflitto in Ucraina, lasciando nel cuore di tutti un senso di preoccupazione e speranza di un futuro di pace.

