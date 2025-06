Ucraina Mosca attacca Kiev nella notte | le immagini delle macerie tra le vittime un cittadino Usa

Nella notte, Kiev è stata devastata da un attacco russo che ha lasciato macerie e vittime tra i civili, incluso un cittadino statunitense. Con almeno 14 morti e decine di feriti, l’attacco di missili e droni ha colpito un quartiere residenziale, provocando evacuazioni e distruzione. La guerra in Ucraina continua a scuotere il mondo, ricordandoci quanto siano fragile la pace e la sicurezza.

Almeno 14 persone sono state uccise e altre 44 sono rimaste ferite in un attacco combinato di missili e droni russi su Kiev nella notte di martedì. Il capo dell’amministrazione militare della Capitale, ha riferito che per l’attacco è stato evacuato un edificio residenziale e sono stati distrutti decine di appartamenti. Il ministro dell’Interno ha visitato la scena e ha riferito che un cittadino statunitense è stato ucciso nell’attacco dopo aver riportato ferite da schegge. Ci sono stati feriti nei quartieri di Sviatoshynskyi e Solomianskyi. Il sindaco di Kiev ha dichiarato che sono scoppiati incendi in altri due quartieri della città a causa della caduta di detriti provenienti dai droni abbattuti dalla difesa aerea ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it