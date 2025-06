Ucraina il sindaco Klitschko tra le macerie di Kiev | Un altro attacco dei barbari russi

In un momento di grande sofferenza, il sindaco di Kiev Vitali Klitschko si fa portavoce della distruzione causata dall'ennesimo attacco russo, camminando tra le macerie e rinnovando l’appello alla pace. La città si trova sotto assedio, con vittime che aumentano e speranze che si affievoliscono. La resilienza di Kiev è messa alla prova, ma la determinazione di resistere non si spegne. Questo dramma ci ricorda quanto sia fragile la pace e quanto sia importante mantenerla viva.

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha diffuso un video in cui cammina tra le macerie della città dopo l’ennesimo attacco dei russi. Il raid ha provocato la morte di almeno 15 persone, e lo stesso Klitschko ha avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe continuare a salire. “Speriamo che non ci siano vittime sotto le macerie, ma non è possibile garantirlo e il numero dei morti potrebbe aumentare”, ha aggiunto. Altre 44 persone sono rimaste ferite in uno degli attacchi più sanguinosi degli ultimi mesi nella capitale ucraina, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Fiamme e fumo nero si sono alzati dagli edifici distrutti, mentre gli elicotteri lanciavano acqua per spegnere le fiamme. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, il sindaco Klitschko tra le macerie di Kiev: “Un altro attacco dei barbari russi”

In questa notizia si parla di: klitschko - macerie - sindaco - kiev

