Ucraina attacco russo con missili e droni a Kiev sindaco | 55 morti Zelensky minaccia Usa e Ue | Devono rispondere - VIDEO

La tensione tra Russia e Ucraina si intensifica mentre Kiev si confronta con un devastante attacco di missili e droni, che ha provocato oltre 55 vittime nel distretto di Solomiansky. Il sindaco Klitschko denuncia un atto di pura aggressione, mentre Zelensky avverte: "Il terrorismo non può rimanere impunito". La comunità internazionale osserva con apprensione, chiamando a risposte decisive. In questo scenario di crisi, la richiesta di solidarietà e azioni concrete diventa fondamentale per fermare questa escalation.

Il sindaco di Kiev Klitschko accusa la Russia di aver colpito Kiev con "missili e droni", avendo causato "oltre 55 vittime sono nel distretto di Solomiansky". Zelensky attacca: "Puro terrorismo" Nella notte fra lunedì 16 e martedì 17 giugno, le autoritĂ ucraine denunciano "nuovi attacchi" da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, “attacco russo con missili e droni” a Kiev, sindaco: “55 morti”, Zelensky minaccia Usa e Ue: “Devono rispondere” - VIDEO

