Ucciso nel ristorante tre colpi inferti con le forbici | l' ultimo fatale al cuore

Una tragedia scuote la tranquilla comunità di Sant'Angelo in Formis: un giovane di 17 anni perde la vita in un terribile episodio di violenza, colpito ripetutamente con una forbice da cucina. Il dramma si è consumato tra le mura di Masseria Adinolfi, lasciando dietro di sé un velo di dolore e incredulità. La vicenda ci invita a riflettere sulla fragilità della sicurezza e sull'importanza di prevenire simili tragedie prima che siano troppo tarde.

Colpito con una forbice da cucina al cuore (che è stata la ferita letale) e poi nella regione scapolare e sulla parte retrostante del braccio. Sono queste le ferite inferte al 17enne gambiano Alagie Sabally, assassinato nelle cucine di Masseria Adinolfi a Sant'Angelo in Formis da Hawlader Pranto.

