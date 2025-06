Ucciso dal mesotelioma Muore operaio dell’Arsenale Arriva il maxi risarcimento

Un tragico destino che si ripete: un operaio dell’Arsenale, vittima di mesotelioma causato dall’amianto, riceve ora un maxi risarcimento di 670mila euro. La sentenza della Cassazione conferma il legame tra l’esposizione professionale e la malattia, portando giustizia ai familiari di chi ha pagato con la vita. Questa vicenda sottolinea l’importanza della tutela sul lavoro e della responsabilità delle istituzioni.

La Spezia, 17 giugno 2025 – C’è un legame stretto fra la malattia che l’ha strappato ai suoi cari e l’esposizione all’amianto subita lavorando come carpentiere navale e addetto ai bacini di carenaggio in Arsenale. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento di 670mila euro di danno parentale subito dai congiunti di un uomo deceduto nel 2013 a causa di un mesotelioma pleurico, contratto per l’esposizione all’amianto. Sia il Tribunale di Genova in primo grado che la Corte d’Appello di Genova in secondo, avevano già riconosciuto la responsabilità del Ministero, quale datore di lavoro dell’uomo, per mancata adozione di tutte le cautele necessarie alla tutela della sua salute, condannando l’amministrazione al risarcimento del danno subito dalla moglie e i due figli, quantificato in oltre 670mila euro oltre interessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it