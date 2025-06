Ucciso Ali Shadmani VIDEO il regime iraniano prova a resistere

In un clima di tensione crescente, l’uccisione di Ali Shadmani, documentata in un video, rappresenta un colpo significativo per il regime iraniano. Mentre Israele intensifica le operazioni aeree mirate a indebolire la catena di comando, il Paese cerca di resistere alle pressioni esterne e interne. La sfida tra forze e regimi si fa sempre più complessa, lasciando aperte molte questioni sul futuro della regione.

Continuano le operazioni militari aeree di Israele che puntano a logorare la catena di comando del regime L'Identità.

