Uccide la madre con un' accetta fermato il 21enne

Una tragedia scuote Racale: Filippo Manni, 21 anni, è stato fermato dai carabinieri con l'accetta in mano, sospettato di aver ucciso la madre, Teresa Sommario, di 53 anni. La scoperta è avvenuta grazie a un passante che ha segnalato la presenza sospetta del giovane, portandolo in caserma per l'interrogatorio. Un evento drammatico che lascia la comunità sgomenta e chiede giustizia e chiarimenti.

È stato rintracciato dai carabinieri a Racale e fermato Filippo Manni, di 21 anni, il giovane che avrebbe ucciso la madre, Teresa Sommario, di 53, con un colpo di accetta alla testa. Il giovane si aggirava per il paese e sembra che sia stato un passante a notarlo e a segnalare la sua presenza ai militari. Manni è stato portato in caserma per essere interrogato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Uccide la madre con un'accetta, fermato il 21enne

