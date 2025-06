Uccide la madre con un’accetta dopo una lite in casa poi si dà alla fuga fermato 21enne nel Salento L’aggressione davanti agli occhi del fratello

Una tragedia familiare scuote il Salento: un giovane di 21 anni uccide la madre con un’accetta durante una lite e si dà alla fuga, lasciando dietro di sé dolore e sconcerto. La drammatica scena si è consumata davanti agli occhi del fratello, ora sotto choc. Dopo un breve inseguimento, i carabinieri lo hanno arrestato nel cuore di Racale. È stato proprio in questa piccola comunità che si è consumata una delle vicende più sconvolgenti degli ultimi tempi.

Uno scontro, forse una lite, poi l’aggressione. Una donna, la 53enne Teresa Sommario, è stata uccisa con un colpo di accetta alla testa dal figlio 21enne all’interno della sua abitazione a Racale, nel Salento. Il giovane Filippo Manni, che ha massacrato la madre davanti al fratello sotto choc, si è poi dato alla fuga. Pochi minuti più tardi, Manni è stato fermati dai carabinieri mentre si aggirava in paese e condotto in caserma. È stato proprio il fratello, con l’aiuto dei vicini, a lanciare l’allarme al 118 e alle forze dell’ordine. Inutile però l’intervento dei sanitari, che sono arrivai in via Toscana quando ormai era troppo tardi. 🔗 Leggi su Open.online