us polo assn fascino estivo in american style

Quest’estate, U.S. Polo Assn. si veste di fascino e stile in puro American Look, portando l’eleganza sporty su ogni passerella e spiaggia. Con un design che incarna lo spirito libero e intramontabile della moda americana, la collezione estiva cattura l’essenza di un’estate indimenticabile. Marina Santin racconta: “Quest’anno, la nostra presenza a Firenze assume un significato ancora più importante, in quanto celebriamo il 135° anniversario di U.S. Polo Assn.” Un’identità che unisce tradizione e innovazione, pronta a conquistare il mondo.

di Marina Santin "Quest'anno, la nostra presenza a Firenze assume un significato ancora più importante, in quanto celebriamo il 135° anniversario di U.S. Polo Assn. È un momento straordinario per il nostro marchio globale che onora la nostra tradizione ispirata allo sport e celebra al contempo lo slancio verso il futuro di U.S. Polo Assn. su uno dei palcoscenici più influenti della moda". Così J. Michael Prince, Presidente e Ceo di USPA Global, la società che gestisce e commercializza il marchio globale U.S. Polo Assn., commenta la partecipazione del brand, marchio ufficiale della United States Polo Association (USPA), a Pitti Uomo, dove presenterà la collezione primaveraestate 2026 e festeggerà l'importante traguardo raggiunto.

U.S. Polo Assn. collezione Primavera/Estate 2026 - L'evento imperdibile della stagione, U.S. Polo Assn. celebra i suoi 135 anni di eccellenza con una collezione Primavera/Estate 2026 che incarna il perfetto equilibrio tra tradizione americana e stile contemporaneo.

