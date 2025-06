US Polo Assn celebra 135 anni

Da 135 anni, U.S. Polo Assn. incarna l’eleganza sportiva e la tradizione del prestigioso sport dei re. Con la campagna “Born to Play”, celebra il suo passato ricco di cavalli, adrenalina e stile, reinventando il look sporty chic in chiave moderna. Tra materiali pregiati e dettagli iconici come il doppio cavallo, ogni creazione racconta una storia di passione e raffinatezza, confermando ancora una volta il suo ruolo di protagonista nel panorama fashion globale.

U.S. Polo Assn. taglia il traguardo dei 135 anni con una campagna globale, "Born to Play", che omaggia "le origini dello sport dei re" e rilancia lo stile sporty chic in chiave contemporanea. Un'eredità fatta di cavalli, tradizione e adrenalina, oggi più viva che mai grazie a borse e accessori che hanno come simbolo l'iconico doppio cavallo. Tra canvas, juta, paglia e dettagli a stelle e strisce, ogni modello racconta la storia di un brand che non ha mai smesso di evolversi. E che nel 2025 celebra sé stesso e il proprio modo di vedere il polo e la moda.

U.S. Polo Assn. celebra i suoi 135 anni di eccellenza con una collezione Primavera/Estate 2026 che incarna il perfetto equilibrio tra tradizione americana e stile contemporaneo.

