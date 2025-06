Tv torna la serie norvegese Rumors con la seconda stagione

Se siete appassionati di drammi adolescenziali ricchi di segreti e colpi di scena, non potete perdere il ritorno di "Rumors" su RaiPlay. La seconda stagione promette di immergerci ancora di più nelle complesse dinamiche dell’isola di Vesteroy, svelando nuovi misteri e approfondendo i personaggi che abbiamo imparato ad amare. Preparatevi a un mix irresistibile di emozioni e rivelazioni, perché la vera domanda è: cosa ci aspetta ancora?

Roma, 17 giu. (askanews) – Dopo il successo della prima stagione, “Rumors” torna in esclusiva su RaiPlay dal 20 giugno con la seconda stagione. La serie cult norvegese, acclamata per il suo sguardo autentico sull’adolescenza, riparte da dove ci aveva lasciati: nuovi inizi, vecchi segreti e un mare di domande su chi siamo davvero. Ambientata sull’isola (fittizia ma incredibilmente realistica) di Vesteroy, la storia segue ancora una volta le vite dei protagonisti – Mathias, Erik, Thea, e la nuova arrivata Olivia – alle prese con il salto verso la vita adulta. Un momento di passaggio che si trasforma in un’esplosione di emozioni, paure, desideri e scelte sbagliate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it