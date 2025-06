Tv dal 25 giugno arriva la docu-serie Processo a Michael Jackson

In occasione del 16° anniversario della scomparsa di Michael Jackson, Sky Crime ci invita a rivivere uno dei capitoli più controversi della sua vita con la nuova docu-serie “Processo a Michael Jackson”. Dal 25 giugno alle 22, in prima visione assoluta, due episodi per immergersi nel processo che ha scandito il XX secolo. Un appuntamento imperdibile per scoprire i retroscena di uno dei casi giudiziari più discussi di sempre.

Roma, 17 giu. (askanews) – Nel sedicesimo anniversario della scomparsa di Michael Jackson, Sky Crime presenta in esclusiva la nuova docu-serie “Processo a Michael Jackson”, in prima visione assoluta da mercoledì 25 giugno alle 22 sul canale 116 e in streaming su NOW. La docu-serie, composta da due episodi da 90 minuti, ripercorre uno dei casi giudiziari più discussi del XXI secolo: il processo penale del 2005 che vide il Re del Pop accusato di abusi su minori. Attraverso filmati inediti, trascrizioni processuali e le interviste a giurati, avvocati e testimoni chiave, la serie getta nuova luce sull’intero iter giudiziario: dalle accuse mosse contro Jackson, alla spettacolarizzazione mediatica dell’arresto, fino all’assoluzione totale da parte della giuria il 13 giugno 2005. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

