Tuttosport – La mia Juve a fine ciclo lo dissi subito Giuntoli? Livello altissimo

L’ultima news di Tuttosport scuote il mondo del calcio: il ritorno alla Lazio di un protagonista che ha saputo conquistare tutti con il suo affetto sincero. Un gesto che va oltre il semplice campionato, rivelando un legame profondo con l’ambiente e le persone che lo circondano. Ma quali sono i motivi di questa scelta? Scopriamo insieme il cuore pulsante di questa decisione e cosa significa per il futuro del club.

2025-06-16 22:22:00 Non lascia di certo indifferenti l'ultima news di TS: I motivi del ritorno alla Lazio. "Son tornato alla Lazio perché è un ambiente a cui voglio bene, molto bene. Voglio bene all'ambiente, alle persone che lo rappresentano, a tutti: magazzinieri, fisioterapisti, cuochi camerieri. Ho avuto un buon rapporto con tutti, è un ambiente dal quale mi sono sentito apprezzato, mi hanno voluto bene e quindi ci torno volentieri anche per questo motivo. Non c'è tanta logica materiale nella mia scelta, perché io alla Lazio sono arrivato secondo in una stagione, per cui le probabilità di fare meglio sono bassissime.