Tutto pronto a San Donaci per i festeggiamenti del patrono San Luigi Gonzaga

San Donaci si prepara a vivere due giorni di festa e devozione in onore di San Luigi Gonzaga, il patrono che il 21 giugno illumina il cuore della comunità. Tra riti religiosi, concerti e momenti di convivialità, l’intera cittadina si anima per celebrare con gioia e partecipazione. Un’occasione unica per rafforzare i legami e onorare il santo che da sempre ispira speranza e unità. Non perdete l’appuntamento, perché questa festa sarà indimenticabile!

SAN DONACI – che ricorre il 21 giugno. Tra programma religioso e civile venerdì 20 e sabato 21 giugno andranno in scena riti religiosi concerti. L’evento è organizzato dalla parrocchia "S. Maria Assunta" di San Donaci e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Tutto pronto a San Donaci per i festeggiamenti del patrono San Luigi Gonzaga

In questa notizia si parla di: donaci - tutto - pronto - festeggiamenti

Mazzarino. Si concludono i festeggiamenti in onore del SS. CROCIFISSO DELL'OLMO . Ecco il nostro video in diretta... 31.05.2025 Buona visione Vai su Facebook

Tutto pronto a San Donaci per i festeggiamenti del patrono San Luigi Gonzaga; San Donaci, tutto pronto per la terza edizione di “Aperistorico; Tutto pronto per la 18ª Giornata della solidarietà: il rispetto di sé e dell'altro al centro delle celebrazioni.

Siapiccia, tutto pronto per i festeggiamenti più attesi dell'anno - Sabato e domenica, infatti, si terranno i festeggiamenti in onore della Madonna del Rimedio e la tradizionale "Cursa de Is Tres Pandelas ... Riporta unionesarda.it

Pau, tutto è pronto per i festeggiamenti in onore di Santa Prisca - Tutto è ormai pronto, a Pau, per dare il via ai festeggiamenti in onore di Santa Prisca, una delle ricorrenze religiose maggiormente sentite dalla comunità. Secondo unionesarda.it