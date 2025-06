Tutto pronto a Malaga per il PokerStars Open

Preparati a vivere emozioni indimenticabili: a Malaga sta per partire il PokerStars Open, un evento imperdibile per gli appassionati di poker e non solo. Dopo il successo di Namur, il circuito torna con un Main Event che promette grandi sfide e tanta adrenalina. La bellissima città spagnola si conferma il palcoscenico ideale per questa stagione ricca di eventi. Ecco tutto il programma del festival, pronto a darti il benvenuto nel mondo del poker live.

A inizio giugno vi avevamo dato conto di quel che era accaduto a Namur. Tra poche ore scatterà un altro Main Event targato PokerStars Open. Il nuovo circuito live fa tappa a Malaga. Vista la stagione, location perfetta non solo per il poker. Vediamo il programma completo del festival. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tutto pronto a Malaga per il PokerStars Open

In questa notizia si parla di: malaga - pokerstars - open - tutto

Calendario PokerStars Open, tutte le tappe del 2025; PokerStars Live League: punti e premi nei tornei per diventare ambassador; Nasce il nuovo circuito PokerStars Open: prima tappa a Campione a marzo con GTD da €1 milione.

Tutto pronto a Malaga per il PokerStars Open - Tra poche ore scatterà un altro Main Event targato PokerStars Open. Da gazzetta.it

Calendario PokerStars Open, tutte le tappe del 2025 - Ecco, dopo Montecarlo, tutte le altre tappe del PokerStars Open in Europa: PokerStars Open Namur: dal 28 maggio al 9 giugno 2025, presso il Circus Casino Resort. Riporta tuttosport.com